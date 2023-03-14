Роспотребнадзор займётся иммунизацией с 3 апреля по 31 декабря.

Жителей Владимирской области дополнительно привьют от кори и дифтерии. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.Ведомство займётся иммунизацией с 3 апреля по 31 декабря. До начала кампании санитарные врачи и региональные минздравы должны составить план вакцинации. Инъекции будут делать жителям и трудовым мигрантам, которые не переносили болезнь или не обладают сведениями о сделанной прививке.Кроме того, местным властям рекомендовано принять меры по улучшению диагностики и профилактики дифтерии.Охват должен достигнуть 95%.