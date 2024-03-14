13 марта во Владимире на улице Куйбышева загорелся грузовой автомобиль О происшествии рассказали в...

13 марта во Владимире на улице Куйбышева загорелся грузовой автомобильО происшествии рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Вчера (13 марта) в 18:03 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Куйбышева (у дома №26 «Ж»).Известно, что предварительная площадь пожара - 6 квадратных метров.Информации о погибших или пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.О причинах пожара не сообщается.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо как можно оперативнее звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области