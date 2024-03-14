14 марта 2024 года во Владимирской областной научной библиотеке пройдёт исторический диктант
Он...
14 марта 2024 года во Владимирской областной научной библиотеке пройдёт исторический диктант
Он посвящён 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Первая часть диктанта - тестовая, вторая - текстовая.
Предварительная регистрация не нужна.
Участие - анонимное.
У каждого пишущего будет свой индивидуальный номер, по которому можно будет узнать результаты. Их опубликуют на сайте библиотеки на следующий день.
Начало в 14.00