14 марта 2024 года во Владимирской областной научной библиотеке пройдёт исторический диктант Он...

14 марта 2024 года во Владимирской областной научной библиотеке пройдёт исторический диктантОн посвящён 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Первая часть диктанта - тестовая, вторая - текстовая.Предварительная регистрация не нужна.Участие - анонимное.У каждого пишущего будет свой индивидуальный номер, по которому можно будет узнать результаты. Их опубликуют на сайте библиотеки на следующий день.Начало в 14.00