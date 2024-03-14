Компании «Аdidas» и «Puma» примирились с организацией «Кросс», которая изготавливала в Гусь-Хрустальном районе паленые кроссовки. С 1 марта по 9 октября 2023 года было незаконно произведено 64 пары

Компании «Аdidas» и «Puma» примирились с организацией «Кросс», которая изготавливала в Гусь-Хрустальном районе паленые кроссовки. С 1 марта по 9 октября 2023 года было незаконно произведено 64 пары с логотипом «Аdidas», 329 пар с логотипом «ECCO», 64 пары с логотипом «Puma», 64 пары с логотипом «NEW BALANCE», сообщили в пресс-службе Гусь-Хрустального горсуда. Обувь потом поставлялась