Ребята получили дипломы и пообщались с заместителем губернатора.

Ребята получили дипломы и пообщались с заместителем губернатора.Всесторонняя поддержка13 марта в здании правительства Владимирской области собрались юные участники специального проекта «Мы славим таланты».В течение прошлого года издание «Аргументы и факты - Владимир» на страницах газеты и сайте рассказывало о детях, которые не только добиваются успехов в учёбе, но и с раннего возраста посвящают себя творчеству, спорту и науке, показывая удивительно высокие результаты и достижения, которые подчас недоступны даже взрослым.- В каждом ребёнке заложен безграничный потенциал, и в наших силах помочь ему раскрыться. Детей необходимо всесторонне поддерживать в своих стремлениях к учёбе, дать возможность реализовывать таланты, - сказала замглавного редактора «33Live.Ru» Анна Харитонова.К счастью, в нашем государстве есть уникальные программы, проводятся мероприятия международного, всероссийского и межрегионального масштаба, благодаря которым ребята могут воплотить свои мечты в жизнь.Правительство области также уделяет большое внимание развитию детского и юношеского потенциала - в регионе регулярно проводят форумы, строят современные спортивные комплексы, открывают новые культурные учреждения.17 «звёздочек»Героями публикаций стали 17 человек - школьники среднего и старшего звена из Владимира, Вязниковского, Муромского, Меленковского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Петушинского, Александровского, Суздальского, Судогодского, Киржачского районов.Они смогли не только пообщаться между собой за чашкой чая, но и задать вопросы заместителю губернатора области Владимиру Куимову, который также поддержал инициативу «АиФа».- «Аргументы и Факты - Владимир» придумали интересный и важный проект «Мы славим таланты». Весь прошлый год газета рассказывала о детях, добивающихся успехов в творчестве, спорте, учёбе и науке. Мне повезло встретиться с этими ребятами и их родителями. Дети замечательные: талантливые, умные, неравнодушные. Уже сейчас наши юные «звёздочки» вносят свой вклад в прославление своих городов, посёлков и нашей области, а завтра они будут определять развитие нашей страны, - убеждён заместитель губернатора.В непринуждённой беседе Владимир Алексеевич рассказал, как важно создавать условия для того, чтобы отыскать и развить талант каждого ребенка. Именно поэтому к 1 сентября в области откроют Центр для одарённых детей.Преодолев первую робость, участники проекта начали активно задавать вопросы. Их интересовали и мероприятия, приуроченные к Году семьи, и проблемы обеспечения транспортом ребят из посёлков в райцентры, занимающихся в городских кружках и секциях, и отсутствие в нашем регионе центра интеллектуальной подготовки. Юные шахматисты сожалели, что во Владимире негде проводить большие шахматные турниры. Но эта проблема уже в стадии решения, пообещал Владимир Куимов.Многие предложения ребят замгубернатора пообещал принять в работу.- Позитивные впечатления и от самого проекта, и от встречи в Правительстве Владимирской области. Сыну было приятно, когда о нём написали в газете. Конечно, он не загордился. Но его поздравили одноклассники, учительница. Всё это прибавило ему уверенности в своих силах. Надеюсь, что и другим детям шахматы стали интереснее. Встречу Егор тоже очень ждал, спрашивал, когда мы поедем. Для ребят такое внимание – это уже большая поддержка. Уверена, всё это пойдёт на пользу детям, – поделилась Марина Фомина, мама победителя районных и региональных шахматных турниров Егора Фомина из Меленок.В завершение встречи участники получили памятные дипломы и сделали общее фото.В проекте участвовалиХотелось бы ещё раз напомнить читателям о ребятах, которые стали героями наших публикаций:Балицкий Григорий - выпускник школы №11г. Владимир. Победитель и участник районных конкурсов по литературе и истории.Бухаленкова Варвара - ученица 10 класса школы № 9 г. Вязники, ученица 8 класса Детской школы искусств имени Л.И.Ошанина Вязниковского района, победитель всероссийских и региональных конкурсов: «Я художник», «Большая перемена» (МДЦ «Артек»), «Натура и творчество» и др., стипендиат региональной премии «Надежда ЗемлиВладимирской», призёр общероссийского конкурса «Молодые дарования России».Жизнякова Софья - ученица 11 класса Борис-Глебской школы п. Борисоглеб Муромского района, победитель районных и областных этапов слёта-конкурса активистов музеев образовательных организаций.Ивченко Валерия - ученица 11 класса Илькинской средней школы п. Илькино, Меленковский район, победитель и участник областных и межрегиональных соревнований по спортивному единоборству (кудо).Кабанова Елизавета - ученица 11«А» класса школы №13 г. Александрова, победитель и лауреат районных и региональных вокальных конкурсовКиндерова Ксения - ученица 8 класса школы №10 г. Гусь-Хрустальный, победитель второго творческого конкурса благотворительной программы «Загляни в сказку» в номинации «Великий волшебник». Изготовила макет скульптур сказочной композиции с Иваном-Царевичем, Еленой Прекрасной и Серым волком.Лаврентьева София - ученица 9 класса, Новкинская основная общеобразовательная школа, п.Новки, Камешковский район, победитель областного конкурса юных лесоводов. Участница очного этапа финала Всероссийского конкурса юных аграриев «Я в Агро».Михайлова Виктория - выпускница Костеревской общеобразовательной школы №3 Петушинского района. Победитель региональных гуманитарных олимпиад по истории. Участница телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники».Орлов Александр - ученик 5 «В» класса, школа №13, г. Александрова. Многочисленный призёр и победитель районных и региональных соревнований по рукопашному бою.Помещиков Дмитрий - ученик 10 класса средней школы №1 г. Суздаля. Победитель и призёр районных и региональных соревнований по самбо.Семёнова Алина - ученица 7 класса Судогодской средней общеобразовательной школы № 2. Участник областных, всероссийских и международных фортепианных конкурсов, лауреат 3 степени районных конкурсов.Ульев Матвей - ученик 9-го класса общеобразовательной школа №3, г. Камешково. Лауреат международных конкурсов детского и юношеского творчества и Российских конкурсов юных талантов в области вокального искусства.Фазиева Дарина – ученица 11 класса средней общеобразовательной школы им. Белкина С.Б. №6, г. Киржача, победитель районных и региональных шахматных турниров.Федотов Роман - ученик лицея-интерната №1 г. Владимира 10 «Б» класса, победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, занял 3 место в конкурсе Всероссийские «Президентские состязания» среди сельских классов-команд.Ферсонов Иван - ученик 7 класса гимназии № 2 г. Александрова. Победитель и лауреат районных и региональных вокальных конкурсов.Фомин Егор - ученик 6 «А» класса школы №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.г. Меленки, победитель районных и региональных шахматных турниров.Чудакова Елизавета - ученица 8 класса гимназии №3 г. Владимира. Победитель первенства областного цента по шахматам, участница международных шахматных турниров.