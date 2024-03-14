За прошедшую неделю более 9000 медиков обратились за медпомощью из-за гриппа.

За последнюю неделю свыше 9 тысяч владимирцев обратились за медицинской помощью, это было заявлено областным отделением Роспотребнадзора. По всей области зарегистрировано 9 167 пациентов, из которых в областном центре - 3 128 человек.По информации данного ведомства, заболеваемость в возрастных группах от 0 до 2 лет и от 7 до 14 лет снизилась по сравнению с предыдущей неделей.Тем не менее, в процессе исследований областного центра гигиены и эпидемиологии был обнаружен один случай гриппа - одного из сезонных вирусов. Отмечается, что грипп передается только от человека к человеку. Эпидемии обычно имеют локальный характер и повторяются с интервалом в 4-6 лет. Болезнь в основном поражает детей и молодых людей.