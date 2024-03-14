В городе будет праздноваться Масленица.

Центр Суздаля будет перекрыт 16 и 17 марта. В городе будет праздноваться Масленица.Так, в субботу масленичные гуляния пройдут на территории Музея деревянного зодчества, ко входу нельзя будет подъехать ни по одной из прилегающих дорог, так как с 8:00 до 16:00 будут перекрыта Пушкарская улица и Толстова. Обогнуть их можно будет по Ленина и восточному объезду.В воскресенье же с 9:00 будет полностью перекрыта Кремлёвская улица. В этот день на Торговой площади в 15:30 будет сожжено чучело зимы.Кроме того, на все выходные будет действовать запрет на движение гужевого транспорта и верховых лошадей. Ограничения коснуться улиц Кремлёвской, Варганова и Лебедева.