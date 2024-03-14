Бригаду мигрантов-нелегалов поймали на стройке логистического центра «Вайлдберриз» в деревня Хрястово Собинского района. Граждане Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана уклонялись от

Бригаду мигрантов-нелегалов поймали на стройке логистического центра «Вайлдберриз» в деревня Хрястово Собинского района. Граждане Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана уклонялись от выезда с территории РФ, сообщили в пресс-службе Собинского горсуда. Было заведено 13 дел об административных правонарушениях. Мигрантов наказали штрафами и депортацией. Интересно, что в феврале первый замгубернатора говорил, что в регионе дефицит кадров, мол, на стройке