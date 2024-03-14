Такое заявление градоначальник сделал во время очередного личного приёма жителей Владимира.

Дмитрий Наумов пообещал купить автомобиль для нужд солдат на СВО. Такое заявление градоначальник сделал во время очередного личного приёма жителей Владимира.Об одолжении попросила мама двоих сыновей, которые сейчас участвуют в спецоперации. Мэр города дал обещание проработать этот вопрос и найти возможность купить машину.Во время личного приёма граждан к Наумову также обращались по теме законности нахождения гаражей рядом с жилыми домами на Добросельской улице. Необходимые объяснения были получены.