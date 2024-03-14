Дом купца Тарасова во Владимире отреставрируют за 100 миллионов рублей Речь идет о старинном...

Дом купца Тарасова во Владимире отреставрируют за 100 миллионов рублейРечь идет о старинном особняке на улице Дворянской.Двухэтажный каменный дом построен в конце 19 века. Он - объект культурного наследия - сегодня находится в удручающем состоянии. Агентство реновации культурного наследия из Тулы взялось привести его в порядок.Основные реставрационные работы в доме купца Тарасова планируют провести до конца 24 года.Евгений Инджгия, управляющий партнер-агентства реновации культурного наследия:- Основные капитальные работы по перекрытиям, по стенам, по фундаменту, по крышам мы уже сейчас начнем производить. В процессе у нас разрабатывается концепция. Ну это тоже будет из формата культурного досуга. Это однозначно центр города, туристическое место. 100 метров от Золотых ворот города.