«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет с 22 марта по 22 апреля 2024 года. В каждом помещении

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет с 22 марта по 22 апреля 2024 года. В каждом помещении установлено не менее двух IP-камер — всего 2,1 тыс. устройств в 123 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Охват аудиторий видеонаблюдением составил 100%, это гарантирует объективность и максимальную прозрачность процесса сдачи