В его рамках пройдут различные образовательные и культурно-развлекательные мероприятия, а также масштабная ярмарка вакансий.

В Москве в Центральном выставочном зале начался форум Молодой специалист — строитель будущего. В его рамках пройдут различные образовательные и культурно-развлекательные мероприятия, а также масштабная ярмарка вакансий.С приветственным словом к посетителям форума обратились министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов и заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов.— В строительной отрасли насчитывается примерно 500 специальностей в разных направлениях. Поэтому как представитель, который давно работает в строительстве, я призываю вас всех идти в строительную отрасль, уважаемые школьники, — отметил Ирек Файзуллин.Андрей Бочкарев добавил, что строительство в столице ведется в больших объемах. Ключевой задачей в этой области является повышение производительности труда. Чтобы и дальше развивать строительную сферу, необходимо привлекать молодых специалистов.Тимур Иванов рассказал, что военно-строительному комплексу нужны креативные идеи и нестандартный подход. В свою очередь Айрат Гатиятов отметил, что в настоящее время по специальностям строительство, ЖКХ и архитектура проходят обучение более ста тысяч студентов.Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин подготовил для участников форума приветственное слово. Он отметил, что именно от молодых специалистов через несколько лет будут зависеть развитие строительной отрасли и будущее России.