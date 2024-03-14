12 марта Александр Авдеев отчитался о работе регионального правительства за прошлый год. Среди прочего он обратил внимание собравшихся на ход восстановления драматического театра во

12 марта Александр Авдеев отчитался о работе регионального правительства за прошлый год. Среди прочего он обратил внимание собравшихся на ход восстановления драматического театра во Владимире. Напомним, пожар в этом учреждении культуры случился несколько лет назад – 29 июня 2020-го. В результате восстановлением занялась компания из Симферополя под названием «Век». Планировалось, что все работы завершатся не