Работники компании получили благодарственные письма.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил сотрудников Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» благодарственными письмами. Чествование прошло в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.За вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства региона награждены директор Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Роман Сорокин, оператор котельной 5 разряда района котельных Владимирских тепловых сетей Юлия Ратникова, мастер 1 группы участка тепловых сетей № 3 района тепловых сетей Владимирских тепловых сетей Татьяна Натарова, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда службы электрохозяйства Владимирских тепловых сетей Валерий Киселев.Реклама