Игорь Кехтер, вице-президент Ассоциации малых туристических городов России рассказал, почему именно...

Игорь Кехтер, вице-президент Ассоциации малых туристических городов России рассказал, почему именно сейчас гастротуризм выходит на первый планПроект "Гастрономическая карта России" когда-то начался с нашего региона. Какие вкусные маршруты есть во Владимирской области? И почему именно сейчас гастротуризм выходит на первый план?В интервью "Вестям" рассказал Игорь Кехтер, вице-президент Ассоциации малых туристических городов России.С ним беседовала Мария Платанюк.