Об этом сообщили представители регионального надзорного ведомства.

Из-за плохого состояния трассы М-7 «Волга» под Гороховцом за четыре месяца случилось 38 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили представители регионального надзорного ведомства.Так, по информации гороховецкой прокуратуры, на трассе полно выбоин и ям. В связи с этим состояние дорожного полотна не соответствует требованиям безопасности.На данный момент прокуратура направило к ФКУ Упродор «Москва – Нижний Новгород» иск с требованием привести дорогу в надлежащее состояние. Дело удовлетворено, а его фактическое исполнение находится на контроле.