«Как в апреле»: погода удивит жителей Владимирской области аномальным теплом.
И снова аномалия....
«Как в апреле»: погода удивит жителей Владимирской области аномальным теплом.
И снова аномалия. Синоптики Гидрометцентра России предупреждают, что антициклон будет обеспечивать большой суточный ход температуры воздуха и радовать солнцем. Постепенно ночи станут менее холодными, а дни более теплыми.
Правда, если в ближайшие дни нас ожидают солнечные деньки, то в начале следующей недели станет больше облаков, местами пройдут осадки.
Завтра - 15 марта (в пятницу) во Владимирской области днём прогнозируется +6...8°C.
Атмосферное давление в течение дня понизится с 758 до 754 мм ртутного столба. Ветер — юго-западный, до 4 метров в секунду.
К ночи станет прохладнее: 0… -2°C. Владимирцев предупреждают о гололедице.
Народный прогноз погоды на 15 марта:
«Мороз ударил – скоро тепло придет»;
«Дождь пошел – лето ожидается холодным, с частыми ливнями»;
«Солнечная погода — лето будет аномально жарким».
Фото: freepik.com