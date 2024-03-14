«Как в апреле»: погода удивит жителей Владимирской области аномальным теплом. И снова аномалия....

«Как в апреле»: погода удивит жителей Владимирской области аномальным теплом.И снова аномалия. Синоптики Гидрометцентра России предупреждают, что антициклон будет обеспечивать большой суточный ход температуры воздуха и радовать солнцем. Постепенно ночи станут менее холодными, а дни более теплыми.Правда, если в ближайшие дни нас ожидают солнечные деньки, то в начале следующей недели станет больше облаков, местами пройдут осадки.Завтра - 15 марта (в пятницу) во Владимирской области днём прогнозируется +6...8°C.Атмосферное давление в течение дня понизится с 758 до 754 мм ртутного столба. Ветер — юго-западный, до 4 метров в секунду.К ночи станет прохладнее: 0… -2°C. Владимирцев предупреждают о гололедице.Народный прогноз погоды на 15 марта:«Мороз ударил – скоро тепло придет»;«Дождь пошел – лето ожидается холодным, с частыми ливнями»;«Солнечная погода — лето будет аномально жарким».Фото: freepik.com