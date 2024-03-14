Какие продукты во Владимирской области заметно подорожали? В Федеральной службе государственной...

Какие продукты во Владимирской области заметно подорожали?В Федеральной службе государственной статистики сообщили о динамике цен на некоторые продукты питания.В период с 5 по 11 марта цены на огурцы в России снизились на -5,1%. Помимо этого, подешевели куриные яйца на -0,7% и бананы на -0,5%.По данным Росстата гречневая крупа и фруктово-ягодные консервы для детского питания снизились в цене на -0,3%, а свинина, мясные детские консервы и пшено на -0,1%.К сожалению, без удорожания тоже не обошлось. Говядина, баранина и сахар-песок выросли в цене на +0,5%, а молоко стерилизованное, маргарин, сыры твердые, полутвердые и мягкие, печенье и вермишель на +0,3%.Кроме того, подорожали сосиски, сардельки, колбасы вареные, рыба мороженая, масло сливочное, молоко пастеризованное, творог, рис и водка на +0,2%, а колбасы полукопченые и варено-копченые, хлеб пшеничный, макаронные изделия на +0,1%.Рассматривая плодоовощную продукцию, специалисты пришли к выводу, что больше всего подорожали свекла столовая +2,2%, помидоры +1,8% , морковь +1,3% и капуста белокочанная +1%.Фото: freepik.com