Певица Кети Топурия беременна в третий раз. Недавно артистка вышла в свет, продемонстрировав публике заметно округлившийся живот.

Певица Кети Топурия беременна в третий раз. Недавно артистка вышла в свет, продемонстрировав публике заметно округлившийся живот.Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия в ближайшем времени станет многодетной мамой. В начале февраля этого года в Сеть просочилась новость о том, что певица ждет третьего ребенка. Источник из окружения артистки эту информацию подтвердил, отметив, что пополнение в семье солистки группы "А’Студио" планируется уже этой весной.Сама Кети Топурия никак не комментировала свое интересное положение. Более того, она всячески старалась скрыть этот факт от общественности, выбирая себе наряды свободного кроя. Однако в одном из недавних интервью певица отмечала, что планирует родить еще одного малыша до 40 лет. Сейчас ей 37, и, кажется, планам исполнительницы хита "Мы вместе" суждено сбыться.Недавно артистка появилась на мероприятии телеканала ТНТ. По снимкам, в прессе, заметно, что Кети Топурия вышла в свет, засветив округлившийся живот. Певица позировала перед фотографами в нежно-голубом костюме, который состоял из платья и оверсайз пиджака. Во время съемки артистка старалась скрыть свое интересное положение, но это у нее не особо-то и получилось.Сейчас Кети Топурия счастлива в браке с бизнесменом Львом Деньговым. Вместе с избранником она воспитывает дочь от первого брака Оливию и общего с супругом сына Адама.