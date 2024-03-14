Центр реабилитации птиц «Воронье Гнездо» совсем недавно приютил крошечную сову – сплюшку. От этой маленькой южной птицы чаще всего отказываются хозяева. Слишком она сложна в содержании.

Центр реабилитации птиц «Воронье Гнездо» совсем недавно приютил крошечную сову – сплюшку. От этой маленькой южной птицы чаще всего отказываются хозяева. Слишком она сложна в содержании. Елена Исаева,член правления центра, рассказала «Шестому каналу», какие неожиданности таит в себе сплюшка и как мини-сов готовят к выпуску на волю. Эта сплюшка оказалась у волонтеров «классическим» способом. Елена Исаева,