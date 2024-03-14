«Крыша едет»: в поселке Великодворский Владимирской области пострадал многоквартирный дом. В...

«Крыша едет»: в поселке Великодворский Владимирской области пострадал многоквартирный дом.В региональной прокуратуре подтвердили, что 14 марта (в четверг) ранним утром во Владимирской области (в Гусь-Хрустальном районе, поселке Великодворский) обрушилась крыша дома №22 на улице Песочной.Правда, обошлось без жертв. На месте работают сотрудники надзорного ведомства."...Восемнадцатиквартирный дом находится в непосредственном управлении. После обрушения кровли условия жизни и деятельности граждан не нарушены, электро- и водоснабжение не прерывалось. Теплоснабжение в квартирах осуществляется индивидуальными газовыми котлами. В рамках организованной межрайонной прокуратурой проверки произведен осмотр места обрушения. В настоящее время ведутся работы по расчистке крыши. Отделом строительного контроля администрации Гусь-Хрустального района проводится оценка объемов работ по ремонту, составляется сметная документация..." - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуре.Увы, это не первый подобный случай. Недавно провалились крыши у многоквартирных домов в Вязниках, Коврове, Кольчугино, Киржаче и Карабаново.Как правило, в подобных случаях виновными оказываются управляющие компании, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям по уборке снега.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области