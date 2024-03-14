Сегодня, 14 марта, во Владимирской области обрушилась уже шестая по счету крыша за последний месяц. В этот раз пострадал многоквартирный дом в поселке Великодворский, подтвердили в

Сегодня, 14 марта, во Владимирской области обрушилась уже шестая по счету крыша за последний месяц. В этот раз пострадал многоквартирный дом в поселке Великодворский, подтвердили в прокуратуре. Сейчас на месте работают сотрудники надзорного ведомства. Они выясняют масштаб случившегося. Подробности обещали сообщить чуть позже. Напомним, «крышепад» в области стартовал в февраля. С тех пор в разных районах