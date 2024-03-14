Об этом рассказали представители регионального Правительства.

Микрорайон для многодетных семей возведут во Владимирской области. Об этом рассказали представители регионального Правительства.Так, новый жилой комплекс появится в Собинском районе, на юго-западе Ставрово. На территории 400 земельных участков власти построят дома, детский сад, начальную школу и многофункциональный центр.Чтобы подобраться к микрорайону «Ставровская горка», здесь будут проложены семь километров дорог и 12 проездов. Здесь же появятся 267 опор освещениия и 54 знака. Работой займётся «ДСУ-3».