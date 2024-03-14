Многочисленные ямы и выбоины: в Гороховецком районе участок федеральное трассы «М-7» отремонтируют...

Многочисленные ямы и выбоины: в Гороховецком районе участок федеральное трассы «М-7» отремонтируют по решению суда.Ещё в 2023 году была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения на поднадзорной территории, в ходе которой зафиксированы факты ненадлежащего состояния участка федеральной трассы М-7 «Волга».Установлено, что во многих местах дорожное покрытие не соответствует требованиям: наблюдаются многочисленные (глубокие) ямы и выбоины.С ноября 2023 года по настоящее время на территории Гороховецкого района зарегистрировано 38 ДТП, причинами которых стало неудовлетворительное состояние дорожного покрытия (в 6 авариях есть пострадавшие).«… Прокурором в Канавинский районный суд города Нижний Новгород было подано искового заявления об обязании «ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород» привести участок трассы в нормативное состояние. Требования удовлетворены, исполнение решения находится на контроле прокуратуры района...» - рассказали в надзорном ведомстве.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области