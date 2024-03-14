На месте побывал Александр Куренков, глава Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На М-12 «Восток» в Судогодском районе прошли учения сотрудников МЧС. На месте побывал Александр Куренков, глава Министерства по чрезвычайным ситуациям.Так, на 173-м километре платной дороги спасатели инсценировали аварию легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В устранении последствий принимало участие более 180 специалистов, а также 35 единиц техники, воздушные судна и беспилотники.Всего в практике принимало участие более 400 сотрудников МЧС. Кроме Судогодского района, межведомственные комплексные учения проходили в Арзамасе, Охехово-Зуево, а также Шумерлинском округе Чувашии и Кайбицком районе Татарстана.