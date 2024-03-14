На прошедшей неделе за медпомощью во Владимирской области обратились более 9 000 человек, выявлен 1...

На прошедшей неделе за медпомощью во Владимирской области обратились более 9 000 человек, выявлен 1 случай гриппа "B"По информации регионального Управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ обратилось 9 167 человек, в городе Владимире – 3 128.Важно: Зарегистрировано снижение заболеваемости в возрастных группах 0-2 года и 7-14 лет.Сообщается, что с целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошедшей неделе было проведено 467 исследований.Из положительных находок – 1 случай гриппа "В". А также обнаружены респираторные вирусы не гриппозной этиологии: РС-вирусы, метапнивмовирусы, риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, парагрипп (3 тип).В текущий эпидемический сезон в рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ нарастающим итогом обнаружено 117 положительных находок гриппа A(H3N2) и 1 – гриппа "В".Фото: freepik.com