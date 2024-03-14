На трассе М-12 во Владимирской области прошли учения под наблюдением министра МЧС России Александра...

На трассе М-12 во Владимирской области прошли учения под наблюдением министра МЧС России Александра КуренковаГлава МЧС России Александр Куренков лично наблюдал за ходом учений на трассе М-12 во Владимирской области. Масштабные тренировки прошли во всех пяти субъектах, через которые проходит скоростная магистраль.Александр Ермаков, спасатель:- Без разницы какой внедорожник, кроссовер, легковой автомобиль. Принцип применения гидравлического аварийного инструмента везде один.Большинство пострадавших увозят на реанимобилях, одному требуется экстренная эвакуация. К месту вызван борт санавиации. И спасательный вертолет.Водителям на "платке" дорога каждая минута. Учения провели в стороне от трассы.По легенде в массовую аварию на скоростной магистрали попали десять машин, включая автобус с людьми. Пятеро погибли, еще двадцать семь человек пострадали. ДТП привело к огромному затору. Первыми к месту ЧС выдвигаются аварийные комиссары Автодора и инспекторы ДПС.Их задача - оценить обстановку, перекрыть движение и пустить поток в объезд. Из искореженных машин раненых достают сотрудники МЧС. Говорят, также легко, как учебная "Волга", разбирается любой автомобиль. Если он не горит.Дарья Давыдова:- Так называемый план прикрытия автомобильных дорог предполагает, что тяжелый Ми-8 может сесть на одну из десяти площадок, оборудованных в зонах придорожного сервиса на М12, но от них до места происшествия еще нужно добраться, поэтому спасатели должны быть готовы десантироваться непосредственно в точку аварии.Весь сценарий учений экстренные службы проходят за двадцать минут. По словам министра, к этим же цифрам нужно стремиться в реальности.Александр Куренков, министр МЧС России:- Готовность хорошая. Но есть, к чему стремиться. В рамках совершенствования. На наших плечах лежит безопасность в том числе и развития туризма в РФ. И мы об этой безопасности задумываемся. И это результат нашей работы.За полгода суточный трафик на М12 во Владимирской области вырос в два с половиной раза.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Важно все службы, чтобы отработали свои маневры именно сейчас, в преддверии майских праздников, летнего периода, повышения траффика еще больше.Подразделения регионального МЧС получили усиление. Министр МЧС и глава региона вручили владимирским пожарным награды, сертификат на покупку оборудования и ключи от трех новых "Камазов". Они уже заступили на дежурство. Не своим ходом с учений уезжают старенькие "тренажеры". Этот "автохлам" тоже еще послужит спасателям.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"