Празднество проходит в трех форматах.

Издавна на Руси повелось провожать Зиму. За четыре месяца люди уставали от морозов и короткого светового дня, поэтому все с нетерпением ждали прихода солнца и тепла. Но юной Весне тяжело одолеть суровую седую товарку и славяне ей активно помогали аж семь дней! «Как Масленицу встретишь – так и год проживешь!», – и сегодня уверяет русская пословица. В музее-заповеднике «Александровская слобода» один из самых любимых народных праздников проводят в лучших традициях – зажигательно, сытно и разнообразно!«Масленичную неделю в царской Слободе отмечают сразу в трех форматах. Для самых маленьких – программа «Здравствуй, Масленица!», с которой наши сотрудники приезжают в детские сады города и района. Такой формат удобен – малышей не нужно привозить, достаточно просто выйти с ними на прогулку по территории сада. Пока музейщики занимаются с детьми – рассказывают о народных традициях, играют, сжигают обрядовое чучело – в саду повара готовят блинное угощение. Такое традиционное народное гуляние детям дарит самые радостные эмоции!», – рассказывает замдиректора музея-заповедника Лариса Зарайская.В самом музее в эти же дни идет программа «К теще на блины». В ней всегда с удовольствием участвуют и взрослые, и школьники. Это своеобразный микс зимних развлечений на свежем воздухе с экскурсией.Туристы начинают с уличных забав («гонки» на метлах, «веселые старты» на командных лыжах, «блинное» гадание), а затем в уютной гостиной XIX века греются ароматным чаем и угощаются пышными блинами с вареньем, попутно узнавая, как праздновали Масленицу в давние времена на Руси и обсуждая лучшие «тематические» рецепты.А провожают в музее «сытный праздник» в выходные интерактивом «Гуляй, Масленица!».В самые «разгуляйные» дни – субботу и воскресенье – на Потешном дворе гостей выходит приветствовать «державный хозяин» Слободы Иван Грозный (особым успехом всегда пользуется фотосессия с царем). Вместе со скоморохами туристы заводят масленичный хоровод да греются в старинных русских забавах. В топе таковых неизменно остается перетягивание каната и карусели с лентами. На таких гуляниях в любой мороз не холодно! Тем более, что в конце каждой программы гости участвуют в самом известном обрядовом действе – сжигание чучела Масленицы. Каждый заранее привязывает ленточку, «нашептав» на неё все несчастья, которые затем горят в огне.Такой праздник оставляет позитивные эмоции от уходящей зимы и дарит заряд бодрости и солнечного настроения!