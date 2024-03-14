Народные приметы на 15 марта. Почему в Федотов день нельзя пришивать пуговицы? В пятницу, 15 марта...

Народные приметы на 15 марта. Почему в Федотов день нельзя пришивать пуговицы?В пятницу, 15 марта 2024 года, православные вспоминают священномученика Феодота, - епископа Киринейского.В начале IV века под правитель-язычник Ликиний возглавил гонение на христиан. Епископ Феодот продолжил призывать язычников прийти к истинному Богу. Тогда правитель Кипра Савин приказал арестовать его, но святой пришёл к нему сам и тут же был предан жестоким пыткам, а в результате - заключен в тюрьму. Спустя несколько дней его подвергли пыткам прилюдным. Смотревшие на те истязания язычники поразились терпению мученика и поверили в Христа.В народе этот день прозвали Федот-Ветронос, так как 15 марта обычно ждали оттепель и сильный ветер. Крестьяне начинали работы в саду: чистили деревья от снега и сухих веток. Женщины занимались домашним хозяйством и уходом за скотиной. Мужчины запасались дровами, охотились. Продолжалась работа по подготовке инвентаря к новому сельскохозяйственному сезону.Существовало поверье, что на Федота все подземные ключи закипают, выливаясь на землю последней оттепелью. А если вместо ожидаемой оттепели случался мороз, вздыхали, сокрушенно разводя руками: «Федот, да не тот».Что можно и нельзя делать в Федотов день?- Огородникам самое время посеять на рассаду семена сладкого перца, помидоров, капусты – цветной, ранней и брюссельской.- Не рекомендуется 15 марта пришивать пуговицы – так можно "пришить" к себе проблемы и неурядицы.- Праздник Ветроноса часто приходится на Великий Пост. Поэтому нужно воздержаться от ссор, нецензурной брани, песен с плясками и дурных мыслей.- Хорошей приметой считается купить и принести в дом красную герань в этот день, чтобы дома была хорошая атмосфера. Наши предки верили, что так можно задобрить домового.- В этот день нельзя поднимать на улице деньги, в старину считали, что на них может быть заговор или порча.Погодные приметы на 15 марта:- Если день дождливый, то весна будет поздней.- Длинные сосульки – долгая весна.- Гусь чистит и смазывает перья – к плохой погоде.- С утра идет снег – к раннему урожаю зерновых. Снег пошел ближе к вечеру – к позднему урожаю хлеба.Фото: freepik.com; Fusion Brain, платформа для генерации изображений