В среду, 13 марта, в Сети появилась неожиданная новость. Как оказалось, 78-летний Евгений Петросян вновь стал отцом.

В среду, 13 марта, в Сети появилась неожиданная новость. Как оказалось, 78-летний Евгений Петросян вновь стал отцом.Радостными известиями поделилась избранница юмориста Татьяна Брухунова. О том, что советский и российский артист эстрады Евгений Петросян вновь стал отцом, она написала на странице своего личного блога. Неожиданное известие обрадовало многих поклонников пары, однако некоторые поспешили усомниться в правдивости этой информации.Одна из подписчиц телеграм-канала "Дни.ру" даже предположила, что новорожденный ребенок не является настоящим. Под опубликованной нашей редакцией читательница написала, что малыш, возможно, просто кукла. Однако, судя по всему, Евгений Петросян действительно стал отцом в третий раз. Об этом свидетельствует новая публикация молодой супруги юмориста.На странице своего блога Татьяна Брухунова обратилась к поклонникам с пламенной речью. Избранница популярного комика сообщила, что надолго запомнит 13 марта 2024 года. Дело в том, что в этот день Евгений Петросян и его жена отмечают 4-летие старшего сына Вагана. Ко всему прочему, сама супруга юмориста празднует 13 марта свой день рождения. В такое совпадение поверить, конечно, непросто.В своем обращении к подписчикам 35-летняя возлюбленная комика поблагодарила всех неравнодушных за поздравления. Татьяна Брухунова получила уже тысячи сообщений, на которые пока у нее нет времени ответить."Спасибо за каждое доброе слово и смайлик. Спасибо!", – написала возлюбленная Евгения Петросяна.Кстати, Евгений Петросян теперь считается многодетным отцом. Помимо уже двух малышей, у комика есть и старшая дочь Викторина (1968 года рождения).