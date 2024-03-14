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<a href="https://33live.ru/novosti/14-03-2024-nelyubov-k-konkretike-v-merii-ne-mogut-skazat-skolko-avtobusov-na-liniyu-vypuskaet-municipalnyj-perevozchik-posle-uxoda-okto.html" target="_blank">Нелюбовь к конкретике: в мэрии не могут сказать, сколько автобусов на линию выпускает муниципальный перевозчик после ухода «ОКТО»</a> - В мэрии не могут сказать, сколько автобусов муниципальный перевозчик фактически выпускает на линию после ухода перевозчика «ОКТО». Напомним, крупная транспортная компания ушла с рынка 4