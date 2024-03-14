В мэрии не могут сказать, сколько автобусов муниципальный перевозчик фактически выпускает на линию после ухода перевозчика «ОКТО». Напомним, крупная транспортная компания ушла с рынка 4
В мэрии не могут сказать, сколько автобусов муниципальный перевозчик фактически выпускает на линию после ухода перевозчика «ОКТО». Напомним, крупная транспортная компания ушла с рынка 4 марта. С того дня 8 маршрутов, которые обслуживал перевозчик, разделились между тремя организациями – двумя частниками и муниципальным предприятием «Владимирпассажиртранс». Компания «Виктория» взяла на баланс 28 маршрут, а 26С перешел