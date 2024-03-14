В королевской семье произошло очередное несчастье. Принц Уильям посетил церемонию прощания без Кейт Миддлтон.

В королевской семье произошло очередное несчастье. Принц Уильям посетил церемонию прощания без Кейт Миддлтон.Королевская семья с начала нового года переживает непростой период. Сначала Кейт Миддлтон пережила операцию брюшной полости, после которой ей требуется много времени для восстановления, затем у Карла III медики обнаружили онкологию, а теперь несчастье произошло в семье леди Габриэллы.Дело в том, что муж кузины принца Уильяма покончил с собой. Тогда Томас Кингстон был найден мертвым в доме своих родителей. Известно, что после ужина со своей семьей муж леди Габриэллы вернулся в гостевой дом, а через пару часов его отец нашел тело сына без признаков жизни.На днях состоялась церемония прощания. На ней присутствовало более 100 человек. Среди гостей были замечены герцог Кентский, принцесса Александра, а также принц Уильям. Однако он появился на церемонии прощании без Кейт Миддлтон. По всей видимости, супруга принца Уэльского еще восстанавливается после операции.Стоит отметить, что хирургическое вмешательство было плановым. Однако оно сильно повлияло на выполнение ее королевских обязанностей. Ей пришлось созваниваться со своей командой прямо из больничной койки. Сама супруга принца Уильяма признавалась, что ей приятно отдохнуть, но все равно тяжело смотреть, как кто-то делает ее любимую работу за нее.Ранее "Дни.ру" , что принц Уильям взбесился из-за напоминания о скандальном признании матери.