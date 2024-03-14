Erid: 4CQwVszH9pWwJxjgXxq «Ростелеком» провел урок кибербезопасности для владимирских...

Erid: 4CQwVszH9pWwJxjgXxq«Ростелеком» провел урок кибербезопасности для владимирских школьников«Ростелеком» провел урок кибербезопасности для учеников восьмых классов школы № 16 города Владимира. Занятия прошли в областной библиотеке для детей и молодежи.Специалисты провайдера рассказали подросткам об основных правилах кибергигиены и современных технологиях, которые помогают противостоять онлайн-мошенникам. Полученные знания школьники закрепили, приняв участие в игре-викторине.Самые активные участники занятия получили полезные призы от организаторов. Кроме того, библиотеке были переданы экземпляры книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир».Екатерина Ковалевская, заведующая отделом электронных ресурсов и мультимедийных технологий Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:- Убеждена, сегодня взрослые должны объяснять детям не только правила поведения на улице, за столом, в транспорте, но и относительно новые — правила поведения в Сети. Современный ребенок постоянно находится в зоне риска, потому что воспринимает интернет-взаимодействие как естественное и априори понятное. Хотя на самом деле это не совсем так. Наша задача — донести до подростков информацию о том, что виртуальный мир не всегда дружелюбен. Как показывают многочисленные опросы, школьники концентрируют свое внимание, скорее, на технических и программных способах обеспечения кибербезопасности, забывая об элементарных правилах поведения и коммуникации в онлайн-пространстве. Спасибо сотрудникам “Ростелекома” за участие в совместных просветительских мероприятиях! Эксперты провайдера помогают нам разнообразить уроки, подтверждают наши теоретические тезисы примерами из жизни.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:- Дети часто не задумываются о том, что их действия в Сети могут иметь последствия. Для большинства подростков это какой-то параллельный мир — безопасный и анонимный. Во время уроков кибербезопасности мы стараемся объяснить ребятам, что виртуальное пространство таит в себе немало угроз: любая личная информация, фотография могут легко стать добычей преступников. Знание правил цифровой гигиены — лучшая защита от онлайн-угроз. Поэтому мы регулярно проводим занятия в школах, организуем курсы для учеников, учителей, родителей и даже для бабушек и дедушек.Работа, проводимая «Ростелекомом» в сфере кибербезопасности, соответствует целям Альянса по защите детей в цифровой среде.Фото: "Ростелеком"Реклама. ПАО Ростелеком