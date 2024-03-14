Об этом рассказали представители городской администрации.

Сегодня, 14 марта, 13 контрактников из Владимирской области отправились в зону проведения спецоперации. Об этом рассказали представители городской администрации.«Бронежилет и шлем должны быть вашими «лучшими друзьями» – это первая линия защиты», – сказала бойцам в напутствие Елена Янина, заместитель Министра образования и молодёжной политики.Как и всегда, мужчины не сразу отправятся на военные действия. Для начала добровольцев отвезут в специальные учебные подразделения Министерства обороны.