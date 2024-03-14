Шампиньоны в Узбекистане и Киргизии выращивают на земле из Владимирской области С начала года туда...

Шампиньоны в Узбекистане и Киргизии выращивают на земле из Владимирской областиС начала года туда экспортировано 130 тонн торфогрунта, сообщают в межрегиональном управлении Россельхознадзора.Образцы прошли все необходимые исследования в лаборатории, карантинные организмы не выявлены - продукция соответствует всем фитосанитарным нормам.Помимо плодородной земли, из региона за первые дни марта были экспортированы в Китай, Вьетнам, Сербию и другие страны почти 300 кубометров пиломатериалов, больше 15-ти тысяч изделий из древесины, мука и крупа - 15 тонн и торфа - 110 тонн.