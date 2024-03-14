Поездка из Владимира в Суздаль на один день обойдется в 5 тысяч рублей на двоих . «Индекс туристической поездки» посчитали эксперты владимирского отделения Банка России. Они отметили, что

Поездка из Владимира в Суздаль на один день обойдется в 5 тысяч рублей на двоих . «Индекс туристической поездки» посчитали эксперты владимирского отделения Банка России. Они отметили, что такое мини-путешествие за год стало дороже на 500 рублей. Итак, из чего же складывается цена? Во-первых, бензин – доехать до Суздаля проще всего на машине, расстояние до