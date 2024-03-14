Смотрите Вести в 9.00: работу экстренных служб региона оценил министр МЧС Проверка готовности -...

Смотрите "Вести" в 9.00: работу экстренных служб региона оценил министр МЧСПроверка готовности- "Есть пострадавшие, требуется эвакуация": Учения на М-12. Работу экстренных служб региона оценил министр МЧС.День работника ЖКХ- "Достижения и планы коммунальщиков области": Владимирская выставка "Городская среда и качество жизни". Что демонстрировали участники?Деды-непоседы- "И здесь они находят друзей, хобби и даже любовь": Как свой досуг проводят деды-непоседы из Вязников?