Со строительной площадки Wildberries во Владимирской области и из РФ были выдворены нелегальные...

Со строительной площадки Wildberries во Владимирской области и из РФ были выдворены нелегальные рабочие.По информации пресс-служба Собинского городского суда, 12 и 13 марта было рассмотрено 13 дел об административных правонарушениях, в отношении иностранных граждан, нарушивших режим пребывания (проживания) в Российской Федерации.Все они не хотели выезжать из нашей страны по истечению срока пребывания.Сообщается, что в ходе проверки на строительной площадке складского комплекса Wildberries в деревне Хрястово Собинского района были задержаны гражданине Республик Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.Всем им было назначено административное наказание в виде штрафов с выдворением за пределы Российской Федерации.Напомним, хаб Wildberries начали строить летом 2023 года, планируемый объем инвестиций - 11,2 миллиарда рублей. Проект рассчитывают сдать до конца 2025 года.Фото: Архив ГТРК «Владимир»