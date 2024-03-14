Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

Голосование пройдет с 15 по 17 марта.Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан принять участие в выборах президента России, которые состоятся 15-17 марта. Он напомнил, что проголосовать можно на избирательных участках и онлайн."На избирательных участках проголосовать можно традиционным способом бумажным бюллетенем или воспользоваться специальным электронным терминалом", – написал Собянин в своем .Мэр отметил, что президент является верховным главнокомандующим Вооруженных сил, что особенно важно сегодня. Голос москвичей традиционно звучит весомо на выборах, подчеркнул Собянин.В начале марта в Москве систему электронного голосования перед выборами президента. Участниками стали 716 тысяч человек. Система успешно справилась с высокими нагрузками, приближенными к реальности.Выборы президента России пройдут 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.