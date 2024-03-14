Мероприятие прошло по корпоративной программе «Открытый турникет».

Владимирские энергетики провели экскурсию по главной станции города для студентов 3 и 4 курса Владимирского государственного университета кафедры Техносферной безопасности. Мероприятие прошло по корпоративной программе «Открытый турникет».Во время визита на электростанцию гости познакомились с технологическим процессом производства электрической и тепловой энергии блоками ПГУ-230.Важной частью экскурсии стало посещение главного щита. Здесь ведется координация работы основного энергетического оборудования ТЭЦ, управление и контроль за главной схемой электротехнического оборудования.Самым впечатляющим и зрелищным, по словам учащихся, стал непосредственный осмотр энергетических котлов и турбоагрегатов станции. Студенты смогли воочию оценить размеры рабочего оборудования и увидеть факел в топке котла.Технический директор - главный инженер Владимирской ТЭЦ-2 Роман Влащенко пояснил: «На подобных экскурсиях молодые люди погружаются в производственный процесс, смотрят на работу станции изнутри. Это позволяет будущим специалистам понять, чем занимаются энергетики, и определиться подходит им такая профессия или нет. Мы регулярно проводим подобные мероприятия и всегда рады молодежи на станции».Реклама.