Разрешения на хранение и использование оружия у мужчины не было. Как сообщили в УМВД, 48-летний местный житель прятал винтовку под деревянным полом своего частного дома. Где он взял оружие и

Разрешения на хранение и использование оружия у мужчины не было. Как сообщили в УМВД, 48-летний местный житель прятал винтовку под деревянным полом своего частного дома. Где он взял оружие и зачем оно было нужно – не сообщается. Винтовка «ТОЗ-8М» оказалось пригодной для стрельбы. Огнестрел изъяли, а на мужчину возбудили уголовное дело по статье о незаконном