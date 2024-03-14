Владимирским предприятиям требуются, в основном, водители, швеи, операторы линий, а также слесари и наладчики станков.

В центре занятости Владимира остаётся 14 700 открытых вакансий. Владимирским предприятиям требуются, в основном, водители, швеи, операторы линий, а также слесари и наладчики станков.Около 16% среди всех представленных позиций приходится на учреждения образования и здравоохранения. Региону не хватает врачей, учителей и менеджеров. Более 7% в списке занимают организации торговли. Также на бирже труда представлена работа для служащих – таких вакансий где-то треть от общего числа предложений.Во Владимирской области с начала года в центры занятости обратилось 1600 работодателей. В среднем, чтобы найти сотрудника, требуется подождать четыре месяца.