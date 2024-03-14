В городе Гусь-Хрустальный вынесен приговор мужчине, ударившему кулаком сотрудницу полиции В...

В городе Гусь-Хрустальный вынесен приговор мужчине, ударившему кулаком сотрудницу полицииВ отношении жителя Гусь-Хрустального вынесен приговор. Он обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, вечером 4 октября 2023 в полицейский отдел города Гусь-Хрустальный поступило сообщение от местной жительницы о том, что в один из автомобилей, припаркованном около дома в городе Курлово, проник неизвестный мужчина."По прибытии на место сотрудница полиции начала устанавливать обстоятельства происшествия, послужившие причиной вызова. Осужденный находился рядом с указанным автомобилем и свидетели утверждали, что проник в машину именно он", - пояснили в надзорном ведомстве.Злоумышленнику не понравились "обвинения в его сторону", поэтому он схватил сотрудницу полиции за шею и ударил кулаком.Виновному назначен 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений