29-летний романтик взломал замок на игровом аппарате «Хватайка». Инцидент произошел в феврале в одном из торговых центров Гороховца. Как сообщили в УМВД, местный житель взломал замок на

29-летний романтик взломал замок на игровом аппарате «Хватайка». Инцидент произошел в феврале в одном из торговых центров Гороховца. Как сообщили в УМВД, местный житель взломал замок на игровом автомате, вытащил 19 плюшевых зверушек, спрятал их под курткой и ушел. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Владелец автомата обратился в полицию, ущерб он оценил в 4