Меленковский район попрощался с Денисом Викторовичем Орловым. Он погиб при исполнении своего воинского долга в ходе специальной военной операции, сообщили в сетевом издании

Меленковский район попрощался с Денисом Викторовичем Орловым. Он погиб при исполнении своего воинского долга в ходе специальной военной операции, сообщили в сетевом издании “Меленковский Коммунар”. Денис Викторович родился 14 августа 1985 года. Друзья и родные вспоминают его как серьезного, доброго и открытого человека, любящего свою Родину и готового защищать ее. Денис Викторович служил рядовым на территории