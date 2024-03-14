Мэрия провела мастер-класс по использованию валидаторов в общественном транспорте. Пока что только для представителей СМИ. История с использованием бескондукторной системы оплаты проезда

Мэрия провела мастер-класс по использованию валидаторов в общественном транспорте. Пока что только для представителей СМИ. История с использованием бескондукторной системы оплаты проезда в городском транспорте набирает обороты. В муниципальном “Владимирпассажиртрансе” рассказали, что тестирование валидаторов продлится еще около двух месяцев. Сбои в работе, конечно, есть. В предыдущем нашем сюжете мы их разбирали. Например, о ряде проблем