В Областном Дворце культуры и искусства во Владимире прошло торжественное мероприятие, посвященное...

В Областном Дворце культуры и искусства во Владимире прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника ЖКХДля гостей работала тематическая выставка предприятий сферы ЖКХ.Десятки лучших компаний коммунальной сферы с гордостью представляют свои достижения и новинки на выставке "Городская среда и качество жизни". Смотр приурочен ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства и собрал более тысячи гостей со всей области и из других регионов.Елена Семёнова, министр ЖКХ Владимирской области:- Проходит выставка, которая представляет, наверное, самые интересные и модные направления и по сфере благоустройства, и в сфере теплоснабжения.Раздел "теплоснабжение" представил "Владимиртеплогаз". Флагманский проект компании - тепловая реновация Гусь-Хрустального - близок к завершению, более 40 тысяч потребителей уже оценили повышение качества услуги.Сергей Никитин, генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз":- Нужно было за короткие сроки построить 6 блочно-модульных котельных, ввести 12 км теплосетей. За год мы построили 4 блочно-модульных котельных и ввели их в эксплуатацию, 2 блочно-модульных котельных котельных уже стоят на площадке и ждут своего часа когда закончится отопительный период.Все новые блочно-модульные котельные оснащены современными датчиками. Параметры отслеживаются в диспетчерской, а благодаря внутренней разработке компании на базе отечественного оборудования "КситАл", все ответственные сотрудники удалённо подключены к системе мониторинга состояния источников тепла.- Сейчас аварий никаких нет, видим трафик за последние сутки. Здесь видим камеры, которые установлены, все онлайн.Сегодня компания занимает 40% теплового рынка региона. Скоро появится Александровский филиал. Рассматриваются и другие территории для заключения концессионных соглашений.К тепловику обращаются главы муниципальных образований с предложением взять в управление локальную тепловую инфраструктуру, ранее управлявшуюся частниками. 100% компании "Владимиртеплогаз" принадлежат Правительству Владимирской области - и это качественно иной уровень доверия жителей и ответственности перед потребителями.- Сергей Волков цифровизация в предприятии идет семимильными шагами, мы это видим и Вы молодцы.Уже в этом году начнутся работы по строительству двух новых экономичных котельных и нескольких километров теплосетей в Кольчугине. Объём инвестиций - более миллиарда рублей.Благодаря современному оборудованию, которое закупила компания, находить места разгерметизации трубопровода даже на глубине, выявлять прочие коммуникации и уточнять схемы теплоснабжения теперь возможно без масштабных разрытий, не беспокоя жителей.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"