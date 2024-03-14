Вадим Минаев рассказал о заключительном этапе подготовки к выборам Президента России. До старта голосования остается меньше суток. В минувшую среду все участковые избирательные комиссии

Вадим Минаев рассказал о заключительном этапе подготовки к выборам Президента России. До старта голосования остается меньше суток. В минувшую среду все участковые избирательные комиссии получили бюллетени для голосования. 11 марта завершился прием заявлений от избирателей в рамках проекта «Мобильный избиратель», а также заявок для участия в дистанционном электронном голосовании. Избирком области подчеркивает, что заявления на