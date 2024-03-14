Микрорайон под названием Ставровская горка появится на юго-западе поселка Ставрово Собинского района. Его строят специально для многодетных семей, рассказали в пресс-службе правительства

Микрорайон под названием Ставровская горка появится на юго-западе поселка Ставрово Собинского района. Его строят специально для многодетных семей, рассказали в пресс-службе правительства области. Ставровская горка объединит около 400 земельных участков, детский сад, начальную школу и МФЦ. Там построят 7 км дорог и 12 проездов. Также в планах есть монтаж водоотводных сооружений, 267 фонарей, 54 дорожных