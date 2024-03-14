В Суздале 16 и 17 марта перекроют самый центр города. В выходные 16 - 17 марта в Суздале на...

В Суздале 16 и 17 марта перекроют самый центр города.В выходные 16 - 17 марта в Суздале на Масленицу введут временное ограничение движения автотранспорта, сообщает администрация города.16 марта с 8.00 до 16.00 перекроют улицы Пушкарскую и Толстого. Их можно будет объехать по улице Ленина и «восточному объезду» города.Далее водителям следует двигаться по улице Гоголя, бульвару Всполье и улицам Садовой, Калинина, Энгельса и Нетёке.17 марта прилегающая улица Кремлёвская для автотранспорта будет перекрыта с 9.00 утра.Администрация Суздаля напоминают, что сожжение чучела состоится 17 марта на Торговой площади в 15.30.Важно!Ограничения на Масленицу затронут транспорт с лошадьми. С 9.00 16 марта и до окончания праздника 17 марта извозчикам и наездникам запретят передвигаться по улицам Кремлёвской, Варганова и Лебедева.«… Предлагаем гостям нашего города, которые поедут по федеральной автодороге М-7 «Волга» со стороны города Москвы, заехать в город по автодороге 17А-1 Владимир – Ново-Александрово – Старый Двор. В селе Старый Двор повернуть направо на автодорогу 17Н-66 через Туртино, Ивановское до Суздаля. Личные автомобили можно будет припарковать вдоль автодороги 17Н-69... » - информирует администрация Суздаля.Фото: gorodsuzdal.ru